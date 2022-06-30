Смартфон Xiaomi 12S показали на фото

Босс компании Xiaomi Лэй Цзюнь поделился несколькими фотографиями смартфона Xiaomi 12S, официальный релиз которого состоится уже 4 июля. Цзюнь также подтвердил, что аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, камеру Leica с главным модулем на основе сенсора Sony IMX707 и 512 ГБ флеш-памяти в топовой конфигурации.

Ранее были опубликованы первые фотографии, сделанные на основную камеру топового камерофона Xiaomi 12S Ultra, которая получит дюймовый датчик изображения Sony IMX989. По словам Лэя Цзюня, Xiaomi 12S станет «маленьким флагманом», а Xiaomi 12S Ultra – «новым флагманом мобильной фотографии».