Смартфон Xiaomi 12T получит 120-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках смартфона Xiaomi 12T, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, экран с кадровой частотой 120 Гц (окажется ли он таким же компактным, как Xiaomi 12, пока остается загадкой), поддержку Wi-Fi 802.11ax и инфракрасного приёмопередатчика, модуль NFC, поддержку 120-Вт сверхбыстрой проводной зарядки и предустановленную ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Ориентировочная цена и дата выхода пока не раскрываются.

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