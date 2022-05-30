Смартфон Xiaomi 12X обновили до Android 12

Компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки MIUI 13 на основе операционной системы Android 12 для смартфона Xiaomi 12X, который выходил в продажу с предустановленной Android 11. Размер прошивки под номером V13.0.1.0.SLDMIXM составляет 3,1 ГБ. Помимо всех нововведений апдейт содержит и апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что оцененный в России в 80 тысяч рублей Xiaomi 12X оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.
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