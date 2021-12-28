Смартфон Xiaomi 12X оценен в 500 долларов

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi 12X, который отличается от флагмана Xiaomi 12 только платформой и ценой. Вместо топового процессора Snapdragon 8 Gen 1 здесь работает менее производительный чипсет Snapdragon 870. При этом цена смартфона за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 500 долларов вместо 580 долларов у Xiaomi 12.

Новинка также характеризуется 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.