Смартфон Xiaomi 12X подешевел на 155 долларов

В преддверии распродажи 618 компания Xiaomi снизила цены на смартфон Xiaomi 12X, который является чуть менее мощным вариантом флагмана Xiaomi 12. По данным источников, версии смартфона подешевели на 142-155 долларов. Теперь базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 335 долларов, с 8/256 ГБ – 380 долларов, а с 12/256 ГБ – 430 долларов.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащается процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.
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