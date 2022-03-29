Смартфон Xiaomi 12X подешевел на 80 долларов

Сетевые источники сообщают, что выпущенный в начале года смартфон Xiaomi 12X значительно подешевел в Китае. На JD.com за него просят 410 долларов, что на 80 долларов дешевле стартовой цены за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Ранее китайский производитель представил глобальную версию новинки.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащается процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.
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