Смартфон Xiaomi 12X показали на живых фото

В сети появились качественные снимки смартфона Xiaomi 12X, который является слегка упрощенной версией флагмана Xiaomi 12. От старшей модели аппарат отличается платформой Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen 1, а также отсутствием поддержки беспроводной и обратной беспроводной зарядки. Его цена составляет 500 долларов вместо 580 долларов у Xiaomi 12. Также на фотографиях представлен комплект поставки, в который вошел силиконовый чехол и скрепка для лотка SIM-карт.

Напомним, что смартфон оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.