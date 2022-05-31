Смартфон Xiaomi 12X получил новую версию MIUI на базе Android 12

Xiaomi выпустила обновление до Android 12 для глобальной версии Xiaomi 12X, которая дебютировала в марте вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Последние два устройства поставлялись с MIUI 13 на базе Android 12, однако Xiaomi 12X изначально работал под управлением Android 11. Обновление MIUI выпущено под номером V13.0.1.0.SLDMIXM, его размер составляет 3,1 ГБ. Прошивка поставляется со всеми стандартными функциями Android 12, а также с исправлением безопасности от апреля 2022 года.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащен 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Смартфон построен на мобильной платформе Snapdragon 870 5G, оснащен тройной камерой на задней панели с основным датчиком изображения на 50 Мп, а также модулями с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Xiaomi 12X питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.