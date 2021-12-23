Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870

Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Утверждается, что перед нами почти полная копия стандартной модели Xiaomi 12. Главным отличием смартфонов станет аппаратная основа – младшая модель получит чипсет Snapdragon 870, а стандартная – топовый процессор Snapdragon 8 Gen1.

Ранее в сеть утекли подробные характеристики и цены на Xiaomi 12: версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 580 долларов, с 8/256 ГБ – 630 долларов, а с 12/256 ГБ – 690 долларов. Очевидно, что чуть менее мощный в плане производительности Xiaomi 12X получит более доступный ценник.