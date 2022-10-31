Смартфон Xiaomi 13 Ultra получит экран LTPO

Известный своей осведомленностью инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового 120-Гц AMOLED-экрана, выполненного по технологии LTPO, топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, основной тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик), селфи-камеры на 32 Мп, батареи ёмкостью 4800 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт.