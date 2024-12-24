Смартфон Xiaomi 13 обновили до Android 15

Профильный ресурс XiaomiTime опубликовал перечень новых смартфонов компании Xiaomi, которые получили стабильную версию фирменной оболочки HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15. Это Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi Turbo 3, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13. Утверждается, что 27 декабря апдейт доберется до Redmi K60 Pro и Redmi K60. Пока обновление вышло лишь в Китае, но в скором времени ожидается релиз и для глобальных версий смартфонов.

Напомним, что выпущенный два года назад Xiaomi 13 оснащается тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп, 10 Мп (75-мм оптика) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.
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