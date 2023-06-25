Xiaomi 13 обновят до Android 12

Профильное издание XiaomiUI опубликовало список смартфонов Xiaomi, которые получат фирменную прошивку MIUI 14.1. В перечень вошли лишь флагманские модели Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra, а также Redmi K60 и K60 Pro. Релиз этой оболочки, которая будет основана на Android 14, ожидается в августе-ноябре этого года.

Напомним, что Xiaomi 13 характеризуется тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским экраном Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68).
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