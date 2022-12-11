Смартфон Xiaomi 13 оценен в 575 долларов

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 13, который, как и его предшественник, получился довольно компактным. Новинку оснастили 6,36-дюймовым плоским дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением –Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MIUI 14, тройной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм объектив) и 12 Мп (сверхширик на с ЭФР 15 мм), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, толщиной 7,98 мм, массой 189 г, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Смартфон оценен в 575, 620, 660 и 720 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.