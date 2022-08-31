Смартфон Xiaomi 13 получит новую камеру Sony

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 13, официальный релиз которого ожидается в конце года. Утверждается, что аппарат получит новый 50-Мп датчик изображения Sony серии IMX8ХХ, а не IMX707, как в недавнем Xiaomi 12S. Точный размер сенсора не сообщается – он находится в диапазоне между Sony IMX766 (1/1,56 дюйма) и Sony IMX707 (1/1,28 дюйма).

Также Xiaomi 13 приписывают наличие плоского 6,36-дюймового дисплея с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Официальный релиз может состояться уже в ноябре, но продажи стартуют намного позже.
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