Смартфон Xiaomi 14 обновили до HyperOS 2.0

Компания Xiaomi выпустила обновление с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 для флагманских смартфонов Xiaomi 14 Ultra, 14 Pro и Xiaomi 14. В ближайшие дни апдейт придет на Redmi K70 Ultra. Владельцы складных смартфонов Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, а также планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 смогут опробовать новую прошивку уже в следующем месяце. Разумеется, речь пока идет о китайских версиях устройств. Когда придет очередь глобальных версий, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYTIA T900 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.