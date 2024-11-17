Смартфон Xiaomi 14 обновили до HyperOS 2.0

Компания Xiaomi выпустила обновление с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 для флагманских смартфонов Xiaomi 14 Ultra, 14 Pro и Xiaomi 14. В ближайшие дни апдейт придет на Redmi K70 Ultra. Владельцы складных смартфонов Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, а также планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 смогут опробовать новую прошивку уже в следующем месяце. Разумеется, речь пока идет о китайских версиях устройств. Когда придет очередь глобальных версий, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYTIA T900 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
Золотой Huawei Mate XT от Caviar оценили в $15000 …
Компания Caviar представила люксовую версию складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT, который был п…
Объявлена дата выхода глобальной версии iQOO 13…
Бренд iQOO объявил дату международного релиза флагманского смартфона iQOO 13, который был представлен в К…
Samsung Galaxy S25 получит невероятно тонкий корпус…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung достаточно активно работает над серией флагм…
Огромную камеру в OPPO Find X8 показали на фото …
Недавно компания OPPO показала фотографии передней панели камерофона Find X8, а сегодня китайские источни…
Смартфон Infinix Hot 50i оценили в 110 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Hot 50i, которая базируется на восьми…
В России за iQOO 12 просят 103 тысячи рублей …
Отечественный ритейлер M.Видео выпустил в продажу смартфоны iQOO Z9, Z9x и флагманский iQOO 12. Первый оц…
OnePlus Ace 5 Pro получит заднюю панель из керамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OnePlu…
Флагман Vivo X200 Pro mini получил небольшой экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью X200 Pro mini, которая получила 6,31-дю…
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor