Смартфон Xiaomi 14 выходит в России

Отечественный оператор МТС начал принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 14, который вышел в Китае еще осенью прошлого года. Новинка обойдется в 100 и 110 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Бонусом предзаказа станут смарт-часы Xiaomi Watch S3, а также подписка на онлайн-кинотеатр KION и МТС Premium на 1 год. Для сравнения, в Китае за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти просят 545 долларов, а в Европе за 12/256 ГБ памяти – 1100 евро.

Напомним, что Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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