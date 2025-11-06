Смартфон Xiaomi 17 Ultra получит 100-Вт зарядку …

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертифицирован китайским регулятором 3C. Регулятор подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предшественник Xiaomi 15 Ultra имеет поддержку 90-Вт зарядки. Релиз Xiaomi 17 Ultra ожидается до конца февраля следующего года.
Предыдущие слухи приписывали флагману наличие основной камеры с физическим механизмом зума, мультиспектральным датчиком и вспышкой с автоматической регулировкой яркости и цветовой температуры, а также 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.