Смартфон Xiaomi 17 Ultra получит 100-Вт зарядку Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертифицирован китайским регулятором 3C. Регулятор подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предшественник Xiaomi 15 Ultra имеет поддержку 90-Вт зарядки. Релиз Xiaomi 17 Ultra ожидается до конца февраля следующего года. Предыдущие слухи приписывали флагману наличие основной камеры с физическим механизмом зума, мультиспектральным датчиком и вспышкой с автоматической регулировкой яркости и цветовой температуры, а также 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертифицирован китайским регулятором 3C. Регулятор подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предшественник Xiaomi 15 Ultra имеет поддержку 90-Вт зарядки. Релиз Xiaomi 17 Ultra ожидается до конца февраля следующего года. Предыдущие слухи приписывали флагману наличие основной камеры с физическим механизмом зума, мультиспектральным датчиком и вспышкой с автоматической регулировкой яркости и цветовой температуры, а также 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 13:25 . Xiaomi 17 Ultra

TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…

Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш… Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…

Смартфон Infinix GT 30 оценили в 23 тысячи рублей …

Компания Infinix представила на российском рынке смартфон GT 30, который основан на 4-нанометровой однокр… Компания Infinix представила на российском рынке смартфон GT 30, который основан на 4-нанометровой однокр…

iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 10…

Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Нов… Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Нов…

Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …

Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене… Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…

Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro…

В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила м… В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила м…

Смартфон Xiaomi 17 Ultra получит 100-Вт зарядку …

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертиф… Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертиф…

Realme GT8 получит 2К-экран с кадровой частотой 144 Гц…

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT8, который будет представлен уже в следую… Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT8, который будет представлен уже в следую…