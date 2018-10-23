Смартфон Xiaomi Black Shark 2 получил 10 ГБ оперативной памяти

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark Helo, который появится в международной продаже под названием Xiaomi Black Shark 2. Новинку оснастили 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR и разрешением 2160:1080 пикселей, стереодинамиками, настраиваемой подсветкой, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти (слота для карт памяти нет), жидкостной системой охлаждения, сдвоенной камерой на 20 Мп и 16 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с 18-ваттной зарядкой через разъем USB-C и кнопочным контроллером в комплекте. В скором времени будет выпущен аксессуар с воздушным охлаждением и разъемом 3,5 мм. Смартфон должен появиться в продаже до конца месяца по цене от 460 до 605 долларов.