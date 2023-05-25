Смартфон Xiaomi Civi 3 представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Civi 3, которая, как и предыдущие поколения, делает упор на дизайн. Новинка характеризуется корпусом толщиной 7,56 мм, массой всего 173,5 грамма, мощной 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c тактовой частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной селфи-камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной тыльной камерой разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки. Смартфон оценен в 355, 380 и 425 долларов за версии с 12/256, 12/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти.

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