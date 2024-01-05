Смартфон Xiaomi Civi 4 получит SoC Snapdragon 7 Gen 3

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 4, официальный релиз которого ожидается в первой половине 2024 года. Итак, устройству приписывают наличие немного изогнутого дисплея с разрешением 1,5K, тройной основной камеры в левом верхнем углу тыльной панели, металлической рамки корпуса и 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c тактовой частотой до 2,63 ГГц и графикой Adreno 720. Данный процессор можно встретить в смартфонах Honor 100 и Vivo S18.

Напомним, что модель прошлого поколения Xiaomi Civi 3 оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, платформой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.