Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру

Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опровергнув слухи о его отмене. Утверждается, что аппарат оснастят 6,6-дюймовым экраном, тыльной камерой с 200-Мп главным модулем и «телевиком» с трёхкратным оптическим зумом, селфи-камерой разрешением 50 Мп и автофокусом, а также производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что выпущенный в мае прошлого года предшественник Xiaomi Civi 5 Pro характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750:1236 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив и OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп (с автофокусом), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки и корпусом толщиной 7,45 мм.