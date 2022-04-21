Смартфон Xiaomi Civi S1 представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Civi S1, главной особенностью которой стал корпус толщиной всего 7 мм и массой 166 граммов. Новинку также оснастили батареей ёмкостью 4500 мАч, предустановленной фирменной оболочкой MIUI 13 на основе Android 12, поддержкой 55-Вт проводной зарядки, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).

Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 355 долларов, с 8/256 ГБ – 405 долларов, а с 12/256 ГБ – 450 долларов. Выйдет ли смартфон на глобальный рынок, пока не сообщается.