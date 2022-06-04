Смартфон Xiaomi Civi подешевел до 270 долларов

Компания Xiaomi в рамках проходящей в Китае распродажи 618 снизила цену на популярный смартфон Xiaomi Civi. Теперь вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 270 долларов, с 8/256 ГБ – 300 долларов, а с 12/256 ГБ – 335 долларов.

Напомним, что выпущенный в прошлом году смартфон оснащается корпусом толщиной всего 6,98 мм, 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм, чипсетом Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, двумя динамиками, NFC и ИК-портом.