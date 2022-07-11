Смартфон Xiaomi MIX 5 может получить 200-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi MIX 5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит поддержку сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт. Она способна зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч наполовину всего за три минуты, а до 100% – за восемь минут. Сообщается, что Xiaomi сертифицировала адаптер питания MDY-13-EU мощностью 200 Вт.

Помимо сверхбыстрой зарядки, флагману прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, а также основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация изображения), 48-Мп (с 5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширокоугольный модуль).