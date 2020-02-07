Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro набрал 600 000 баллов в AnTuTu

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат, основанный на топовом восьмиядерном чипсете Snapdragon 865, набрал в популярном бенчмарке AnTuTu почти 560 000 баллов. Ранее еще не выпущенный флагман компании Realme на том же процессоре показал результат в 575 000 баллов.

Устройству прочат изогнутым по бокам дисплей с частотой обновления 120 Гц, минимум 8 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 ГБ флэш-памяти, а также квадрокамеру с главным модулем на 108-Мп, 50-кратным зумом и записью видео 8K/30fps, стереодинамики и поддержку зарядки мощностью 66 Вт. Официальный дебют Xiaomi Mi 10 Pro ожидается 13 февраля.