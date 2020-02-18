Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro появился в продаже

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi дала старт розничным продажам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro у себя на родине в Китае. Аппарат оценен в 716 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 787 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а также 859 долларов за топовый вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.