Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro показали в белой расцветке

Сегодня компания Xiaomi представит свои долгожданные флагманы Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, ну а пока в сети появился новый рендер устройства. Если ранее мы видели новинки в зеленой, голубой и персиковой расцветках, то теперь нам предлагают взглянуть на смартфон в белом исполнении с розовым оттенком. Ранее стало известно о быстрой проводной зарядке мощностью 50 Вт, беспроводной зарядке на 30 Вт, аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч, а также дисплее с частотой обновления 90 Гц и поддержке расширенного динамического диапазона HDR10+.