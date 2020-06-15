Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит продвинутый оптический зум

Сетевые источники раздобыли подробности о характеристиках топового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro+, выход которого ожидается в ближайшее время. Устройству прочат хорошо знакомый по другим флагманам восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, 12-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2340:1080 пикселей, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

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