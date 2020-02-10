Смартфон Xiaomi Mi 10 может оказаться очень дорогим

В мобильном приложении Xiaomi Home обнаружились цены на грядущие флагманские смартфоны компания Xiaomi. Если они верны, то фанатов китайского бренда ждет разочарование: базовая версия Mi 10 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 4999 юаней или 715 долларов, а более продвинутый Mi 10 Pro и вовсе обойдется в 5999 юаней или 860 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Так или иначе, торговые площадки приняли 1,5 миллиона резервов (бронь, а не предзаказ) на обе модели. Официальный анонс смартфонов запланирован уже на 13 февраля.