Смартфон Xiaomi Mi 10 не получит вырезов и отверстий

Сегодня в сеть была выложена реальная фотография защитного стекла для смартфона Xiaomi Mi 10, который должны анонсировать в феврале этого года. Судя по фотографии, слух про подэкранную селфи-камеру, вполне может быть реальным, ведь у защитного стекла нет никаких вырезов.

Сам аппарат характеризуется 6,5-дюймовым OLED экраном, батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 40 Вт, беспроводной на 30 Вт, обратной беспроводной мощностью 10 Вт, модемом 5G, NFC, Snapdragon 865, квадрокамерой на 64 Мп.