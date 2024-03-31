Смартфон Xiaomi Mi 10 обновят до HyperOS

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые будут обновлены до операционной системы HyperOS уже во втором квартале этого года. Речь идет о моделях Xiaomi 11 Ultra, 11T Pro, Mi 11X, Xiaomi 11i HyperCharge, 11 Lite, 11i, Mi 10, Xiaomi Pad 5, Redmi K50i, Redmi 13C series, Redmi 12, Redmi 11 Prime 5G и Redmi Note 11 Series. В список попали довольно старые смартфоны – например, выпущенный в 2020 году Xiaomi Mi 10.

Напомним, что эта модель имеет в своем распоряжении 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камеру на 20 Мп, квадрокамеру с главным модулем разрешением 108 Мп, восьмиядерный чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ быструю флэш-память UFS 3.0, а также аккумулятор ёмкостью 4780 мАч и поддержку быстрой зарядкой на 30 Вт.