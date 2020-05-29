Смартфон Xiaomi Mi 10 оценен в 70 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила в России флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который получил довольно высокий по меркам этого китайского производителя ценник. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 69 990 рублей. Старт продаж намечен на 4 июня. При этом, первых покупателей новинки ждут Redmi Note 8 Pro со 128 ГБ флэш-памяти за символичный 1 рубль.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
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