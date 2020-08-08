Смартфон Xiaomi Mi 10 подешевел в Китае

Как и предполагалось, компания Xiaomi снизила цену на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 с 573 до 530 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Связано это с грядущим дебютом юбилейного смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.