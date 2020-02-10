Смартфон Xiaomi Mi 10 показали на официальном рендере

2020-02-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10; [106]
Компания Xiaomi поделилась качественными изображением флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, официальный дебют которого запланирован на 13 февраля. Итак, производитель подтвердил дизайн со скругленными боковыми рамками дисплея, врезанной в левый верхний угол экрана фронтальной камерой и вертикально ориентированной основной камерой, один из модулей которой должен получить датчик изображения разрешением 108 Мп. Также было подтверждено использования быстрой оперативной памяти LPDDR5 и топового восьмиядерного процессора Snapdragon 865 с поддержкой 5G.


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