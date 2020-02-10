Смартфон Xiaomi Mi 10 показали на официальном рендере

Компания Xiaomi поделилась качественными изображением флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, официальный дебют которого запланирован на 13 февраля. Итак, производитель подтвердил дизайн со скругленными боковыми рамками дисплея, врезанной в левый верхний угол экрана фронтальной камерой и вертикально ориентированной основной камерой, один из модулей которой должен получить датчик изображения разрешением 108 Мп. Также было подтверждено использования быстрой оперативной памяти LPDDR5 и топового восьмиядерного процессора Snapdragon 865 с поддержкой 5G.