Смартфон Xiaomi Mi 10 получил Android 11

Китайские источники сообщили о выходе прошивки MIUI для Xiaomi Mi 10, основанной на Android 11 Beta 1. Прошивка размером 1,6 ГБ ориентирована на разработчиков программного обеспечения. На данный момент самую актуальную версию Android получили смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а в скором времени прошивка должна выйти для Oppo Find X2, Find X2 Pro, POCO F2 Pro и Realme X50 Pro.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
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