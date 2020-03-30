Смартфон Xiaomi Mi 10 получил режим видеозаписи AI 8K

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 10. Первый получил режим записи Vlog, а второй – режим AI 8K с частотой 24 кадра в секунду. Также об устранении множества ошибок, проблем с перегревом, февральском патче безопасности Android для Redmi K20 Pro и мартовской заплатке для Xiaomi Mi 10. Нет ничего удивительного в том, что Xiaomi продолжает улучшать камеру Mi 10 Pro, которая может похвастаться главным датчиком разрешением 108 Мп. На данный момент смартфон делит первое место в рейтинге камерофонов DxOMark с Oppo Find X2 Pro.