Смартфон Xiaomi Mi 10 получит аккумулятор на 4400 мАч

2020-02-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10; [27]
В сети обнаружилась очередная порция подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен уже 13 февраля. Сообщается, что аппарат получит 100% стерео – вероятно, производитель имеет в виду два полноценных громкоговорителя вместо схемы одного громкоговорителя вместе со слуховым динамиком. Ранее стало известно об использовании ЦАПа Hi-Fi Quad 32-бит ESS Sabre ES9218P. Также смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, который должен обеспечить хорошей автономностью топовый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.


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