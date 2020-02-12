Смартфон Xiaomi Mi 10 получит защиту от воды

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, раскрывающий особенности еще не представленного официально смартфона Mi 10. Итак, флагман получит фирменную оболочку MIUI 11, технологию Game Turbo, многорежимный адаптер NFC, качественный аудиотракт, стереофонические громкоговорители, ИК-излучатель, двухдиапазонный приемник GPS, водозащиту в видео покрытия P2i и очень мощный вибромотор. Ранее была раскрыта проводная быстрая зарядка мощностью 50 Вт, беспроводная на 30 Вт и обратная беспроводная зарядка на 10 Вт. При этом ёмкость аккумулятора составит внушительные 4500 мАч. Официальный анонс смартфона состоится уже завтра.