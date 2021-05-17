Смартфон Xiaomi Mi 10S обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 для смартфона Xiaomi Mi 10S, который является удешевленным вариантом Xiaomi Mi 10. Апдейт распространяется поэтапно, а потому производитель обещает обновить все устройства в течение двух недель. Стоит отметить, что речь идет о китайской прошивке – смартфон пока продается только в Поднебесной.

Напомним, что от обычного Mi 10 аппарат отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и более низкой ценой.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10S
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