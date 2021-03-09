Смартфон Xiaomi Mi 10S оценен в 535 долларов

Китайские источники сообщают о том, что компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на новенький смартфон Mi 10S. Итак, в Поднебесной за новинку просят 535 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Будет ли смартфон выпущен в других вариантах, пока не сообщается. Впрочем, как и о перспективах международного релиза.

Напомним, что от обычного Mi 10 новинка отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт.