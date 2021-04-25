Смартфон Xiaomi Mi 10S подешевел до $465

Китайский магазин Jingdong Mall снизил цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной версией прошлогоднего флагмана. Теперь вариант на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 465 долларов. Ранее была снижена цена на версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти – 575 долларов.

Напомним, что от обычного Mi 10 новинка отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и, разумеется, более низкой ценой.