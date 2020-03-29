Смартфон Xiaomi Mi 10T засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 10T, который еще не был представлен официально. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается довольно старой восьмиядерной платформой Snapdragon 660 и операционной системой Android 9. В однопоточном тестировании смартфон набрал 334 балла, а в многоядерном – 1403 балла. Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 10T является международной версией Redmi K30, однако тот оснащается более производительным и энергоэффективным чипсетом Qualcomm Snapdragon 730G. Дата презентации и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.