Смартфон Xiaomi Mi 10i показали на рендере

Компания Xiaomi опубликовала тизер смартфона Xiaomi Mi 10i, выход которого ожидается в самом начале следующего года. Судя по тизеру, перед нами переименованный Redmi Note 9 Pro 5G, который уже вышел в Китае.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro 5G оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.
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