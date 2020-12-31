Смартфон Xiaomi Mi 10i получит новую камеру

Руководитель индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн поделился подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 10i, который будет выпущен в Индии 9 января. Он подтвердил слухи о том, что аппарат будет кастомизирован специально для индийского рынка, а в основе его камеры будет новый датчик изображения и некие специальные возможности. Ранее сообщалось, что аппарат получит 108-Мп сенсор Samsung ISOCELL HM2, который уже используется в Redmi Note 9 Pro 5G. При этом Кумар Джейн не лукавит, ведь для Xiaomi это действительно новый датчик. Остальные характеристики, аппарат, скорее всего, тоже унаследует у в Redmi Note 9 Pro 5G.

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