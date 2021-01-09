Смартфон Xiaomi Mi 10i стал хитом продаж

Компания Xiaomi India объявила о том, что только что появившийся в продаже смартфон Xiaomi Mi 10i собрал больше 1 миллиона предварительных заказов. Новинка оценена в 287 долларов за версию с 6/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, 300 долларов за вариант с 6/128 ГБ и 328 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.

Из главных особенностей потенциального бестселлера отметим 6,67-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 750G с поддержкой 5G, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и стереодинамики.
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