Смартфон Xiaomi Mi 10i уже получил первое обновление

Компания Xiaomi довольно неожиданно выпустила первое обновление фирменной оболочки MIUI для смартфона Xiaomi Mi 10i. Дело в том, что смартфон был представлен только позавчера и еще даже не появился в продаже. Что до апдейта, то стабильная прошивка MIUI 12.0.3.0 QJSINXM оптимизирует работу системы и в целом повышает её стабильность. Смартфон появится в индийской продаже 8 января по цене в 287 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти.

Из главных особенностей новинки отметим 6,67-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 750G с поддержкой 5G, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и стереодинамики.