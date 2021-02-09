Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite засветился в Индии

Индийский регулятор BIS раскрыл некоторые характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. Ведомство подтверждает наличие 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятора ёмкостью 4150 мАч.

Согласно предыдущим утечкам, аппарат получит предустановленную фирменную оболочку MIUI 12, поддержку LTE и быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также восьмиядерную платформу Snapdragon 732G.