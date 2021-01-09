Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп камеру

Авторитетный инсайдер и художник Бен Гескин поделился качественным рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Скорее всего, речь идет о еще не представленном сенсоре Sony IMX782, который найдет свое применение в камерофонах серии Huawei P50. При этом официальная презентация Xiaomi Mi 11 Pro ожидается уже в феврале этого года. Напомним, что в новеньком в Xiaomi Mi 11 используется 108-Мп датчик изображения Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) оптического формата 1/1,33 дюйма и размером пикселя 0,8 мкм.

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