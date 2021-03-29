Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra представлен официально

Компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11 Ultra, который оценен в 775 евро за базовую версию. Новинку оснастили крупным блоком тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, фронтальной камерой на 20 Мп, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, платформой Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1 до 512 ГБ, модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 67 Вт, а также предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.

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