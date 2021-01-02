Смартфон Xiaomi Mi 11 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Mi 11, который собрал около миллиона заявок на покупку. Вариант на 8/128 ГБ оценен в Китае в 610 долларов, с 8/256 ГБ – 660 долларов, 12/256 ГБ – 720 долларов. Ранее один из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что на этот раз складские запасы нового флагмана оказались больше, чем когда-либо.

Напомним, что главной особенностью смартфона стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.
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